POZIS увеличил расходы на социальную поддержку молодых специалистов

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Молодежный актив компании POZIS (АО «ПОЗиС»), входящей в концерн «Техмаш» госкорпорации Ростех, провел отчетно-выборную конференцию корпоративного союза молодежи. Мероприятие состоялось в рамках подготовки к 120-летию со дня основания предприятия.

На сегодняшний день в компании POZIS трудится около 1000 человек в возрасте до 30 лет, что составляет 20 процентов от общей численности работников завода. Руководство предприятия поддерживает наиболее активных и целеустремленных представителей молодежи, в том числе доверяя ответственные руководящие должности и реализацию серьезных производственных проектов. Так, в 2017 году число молодых руководителей POZIS увеличилось на 60 процентов по сравнению с 2016 годом.

В немалой степени карьерный рост был обусловлен готовностью сотрудников к самообразованию. Так, с 2017 года для развития профессиональных и личностных качеств молодых сотрудников на POZIS открылись учебные группы по трем направлениям: «Управление рационализаторской деятельностью», «Личная эффективность» и «Управление производством».

«Я рад, что в нашей компании работает молодежь с активной жизненной позицией, и призываю каждого: будьте смелыми, креативными — каждый на своем рабочем месте. От этого напрямую зависит конкурентоспособность нашего предприятия», — подчеркнул генеральный директор POZIS Радик Хасанов

В 2017 году молодежная организация POZIS стала лидером среди российских предприятий ОПК в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по реализации молодежной политики за 2016 год «Молодежь и профсоюз». Это закономерный результат совместной работы молодежной и профсоюзной организаций предприятия. Важной составляющей мотивации молодых профессионалов на заводе является постоянно расширяющаяся система социальных льгот и гарантий, которые закрепляются коллективным договором. Кроме того, POZIS регулярно проводит для своих сотрудников профориентационные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. В 2017 году компания увеличила расходы на реализацию социальных проектов, ориентированных на молодежь, на 12,5 процента по сравнению с 2016 г.

POZIS заботится не только о работающей молодежи, но и о подрастающих кадрах. С 2012 года оказывается поддержка профильным машиностроительным классам POZIS «Инженеры будущего», организованным по инициативе и за счет средств предприятия. В программу обучения входят занятия по математике, физике и черчению для выпускников зеленодольских школ. По итогам 2017 года 74 процента учащихся таких классов выбрали для дальнейшей учебы технические вузы. Сейчас в «Инженерах будущего» обучается 440 человек.

В рамках реализации профориентационного направления за прошедший год завод посетили более 700 учащихся. В течение года прошли практику 230 студентов учебных заведений высшего и среднего профессионального образования. Среди них есть и выпускники специальных машиностроительных классов.

В работе конференции приняли участие более 100 руководителей и делегатов от подразделений завода, средних общеобразовательных, специальных и высших учебных заведений. Представители руководства республиканских министерств и ведомств, а также муниципалитета в лице заместителя руководителя исполкома, начальника Управления образования Зеленодольского района Раисы Афанасьевой вручили молодым активистам предприятия награды и ценные подарки.