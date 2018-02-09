Сеть МегаФона успешно выдержала испытания непогодой

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Базовые станции «МегаФона» обеспечивали связью казанцев, бесперебойно работая даже в самых сложных погодных условиях. Как известно, на уходящей неделе в столице Татарстана побит рекорд 140-летней давности по объему выпавших осадков.

Абоненты «МегаФона» в Казани в дни снегопада совершили на 20 процентов больше вызовов, находясь на основных дорогах города, чем в обычный зимний день. В местах с крупными автомобильными пробками отмечен 27-процентный рост использования мобильного Интернета.

Мы понимаем, что от надежности связи зависит спокойствие многих людей — не только наших абонентов. В моменты стихийных бедствий как никогда важно иметь возможность быстро вызвать помощь или узнать, в безопасности ли находится близкий человек. Во период непогоды инженерный состав компании работал в усиленном режиме. Аварийные бригады оперативно реагировали на возникновение внештатных ситуаций, чтобы не допустить отключения связи.

«Несмотря на увеличение нагрузки на сеть, мобильная связь и Интернет успешно работали в напряженный период благодаря своевременно принятым мерам», — комментирует Андрей Золотарев, директор «МегаФона» в Татарстане.