Собиравшего деньги с туристов на поездку в Казань мошенника судят в Челябинске

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Мошенника-турагента, который обещал отвезти туристов, в том числе и в Казань, судят в Челябинске, сообщает прокуратура Челябинской области.

Как стало известно, мошенник представлял челябинскую туристическую компанию ООО «1Гильдия», продающую туры под торговой маркой «7 Континент». Мужчина обещал клиентам организовать туристические автобусные поездки по популярным российским направлениям: в Самару, Казань, Вардане и т.д. Полученные от туристов деньги он скрывал от бухгалтерии и присваивал.

За все время «лжеагент» обманул по меньшей мере 38 человек и присвоил более 700 тысяч рублей.

Также осужденный причинил полумиллионый ущерб индивидуальному предпринимателю. Чтобы не потерять клиентов, бизнесмену пришлось везти туристов за свой счет.

Советский районный суд Челябинска признал мужчину виновным по статьям «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Ближайшие два с половиной года мошенник проведет в колонии общего режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере ста тысяч рублей.

Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании причиненного материального ущерба.