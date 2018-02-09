(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В Музее естественной истории Татарстана отметили День науки, сообщается на сайте Минкультуры РТ.

Каждый год в этот день сотрудники музея проводят выездные программы из цикла научно-популярных интерактивных занятий «Пилигрим».

Для первоклассников казанского лицея № 5 подготовили лекцию и презентацию на тему «Динозавры». Взрослые рассказали школьникам, чем питались, как выглядели, охотились и защищались древние ящеры. Приятным сюрпризом для ребят стали ожившие раскраски с веселым динозавриком. Каждый смог не просто раскрасить, но и «оживить» своих питомцев на экране планшета.

В России День науки отмечают 8 февраля. В этот день в 1724 году по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук.