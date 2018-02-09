В Татарстане осудят изнасиловавшего 82-летнюю бабушку парня

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане перед судом предстанет парень, изнасиловавший 82-летнюю бабушку, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

24-летнего жителя Вятскополянского района Кировской области обвиняют в совершении преступлений по статьям «Незаконное проникновение в жилище» и «Изнасилование».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что ночью 18 ноября пьяный молодой мужчина забрался в дом к 82-летней жительнице села Лубяны Кукморского района. Там он избил и изнасиловал женщину.

Через два дня мужчину задержали. Полицейские выехали в Кировскую область, однако дома мужчину не застали. Как стало известно, он забрал документы и пустился в бега.

Оперативники устроили засады в нескольких населенных пунктах, в которых он мог появиться. 20 ноября его задержали в Кукморском районе. Свою вину он полностью признал.

Уголовное дело направлено в Кукморский районный суд.

