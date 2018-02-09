ФК «КАМАЗ» предложил фанатам стать лицом клубного трамвая

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Футбольный клуб «КАМАЗ» объявил конкурс для болельщиков, по итогам которого фотографии фанатов украсят вагон трамвая с символикой «КАМАЗа». Его появление запланировано в ближайшем будущем. Об этом сообщает пресс-служба ФК «КАМАЗ».

На днях на улицах Набережных Челнов появился первый в истории клубный трамвай. На сегодняшний день вагон под номером 012 колесит по нескольким городским маршрутам.

Это пока единственный футбольный вагон в городе, он рассказывает жителям об истории футбольного клуба, сообщает пресс-служба команды. На нем размещены исторические снимки с матчей прошлых лет.