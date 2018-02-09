Первый британец был темнокожим, голубоглазым и кудрявым

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Самые древние останки человека, которые были найдены в Великобритании, принадлежали темнокожему человеку с голубыми глазами и кудрявыми волосами. Возраст останков составляет более 10 тыс. лет, считают ученые из Университетского колледжа Лондона, сообщает ТАСС со ссылкой на The Independent.

С помощью анализа ДНК ученым удалось создать виртуальную модель первобытного человека из Великобритании.

«Больше всего нас поразило невероятное сочетание абсолютно разных черт внешности», — отметил один из исследователей Иан Барнс. Внешность древнего жителя совершенно не похожа на то, как выглядит современный человек, заявил ученый.

Ранние попытки установить внешность древнего жителя Великобритании не были основаны на анализе ДНК, сообщают специалисты.