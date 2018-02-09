В Татарстане почти полторы тысячи человек осуждены к исправительным работам

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане 1336 человек осуждены к исправительным работам, сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Всего на учете в уголовно-исполнительной инспекции сегодня числится около 12,5 тысячи осужденных без лишения свободы. Они отчисляют в казну из своего заработка от 5 до 20 процентов. Провинившиеся, не имеющие постоянного места работы, трудятся на 892 предприятиях республики, список которых утвержден исполнительными комитетами районов Татарстана. По закону осужденные, у которых уже есть работа, остаются трудиться на своих постоянных местах.

В связи с изменением законодательства в сторону смягчения наказания увеличилось количество осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, отметила начальник Азнакаевского межмуниципального филиала Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Республике Татарстан Алсу Султанова.