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Каждый год число прибывающих в Татарстан туристов растет на 11 процентов

9 февраля 2018, 11:28 , Фото: Султан Исхаков

Каждый год число прибывающих в Татарстан туристов растет на 11 процентов В 2017 году республику посетили 280 тыс. иностранных граждан.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Татарстан среди регионов-лидеров в России по развитию туризма. Свое мнение, озвученное во время интервью ИА «Татар-информ», представитель МИД РФ в г. Казани Радик Вахитов подкрепил цифрами.

«За прошедший год Татарстан посетило почти 280 тысяч гостей из-за рубежа, а в Казанском Кремле побывало почти 3 миллиона туристов. Каждый год количество приезжающих к нам туристов увеличивается примерно на 11 процентов», — сообщил Вахитов.

Турпотоки из отдельных стран демонстрируют рост в десятки раз. «В 2016 году, по данным Министерства внутренних дел по Татарстану, в республику приехали лишь 32 туриста из Чили. Знаете, сколько чилийских гостей посетило Казань в 2017 году? Почти три тысячи!» — отметил Вахитов.

Одним из ключевых факторов роста туристической привлекательности Татарстана в целом и Казани в частности представитель МИД РФ называет множество событий международного масштаба, проходящих в республике. Как спортивных, так и деловых, политических, связанных с культурой, искусством и образованием.

Полное интервью с представителем МИД РФ в г. Казани, доступно по ссылке.

 


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