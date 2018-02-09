Всероссийский конкурс «Алмазные грани» объявил прием заявок

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Открыта регистрация на всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований «Алмазные грани», сообщается на сайте Минкультуры.



В фестивале могут принять участие татарстанцы до 18 лет. Конкурсанты будут соревноваться в художественной, литературной, эстрадно-вокальной, хореографической категориях, а также в «жестовом пении» для глухих и слабослышащих детей.



Конкурс «Алмазные грани» будет проводиться в 19-й раз. За всю историю его существования в нем приняло участие более 50 тысяч детей от Якутии до Северной Осетии, самому младшему из которых было чуть больше года. Также в фестивале принимают участие дети из ближнего и дальнего зарубежья.



Заявки и конкурсные работы очно принимаются до 20 апреля, по почте прием осуществляется до 10 апреля по адресу: 620014, Свердловсая область г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 37, оф. 406. Благотворительный фонд «Дети России». Телефон для справок: (343) 278-73-50, 278-73-51 e-mail: deti99ag@mail.ru.