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Политика

Сенатор рассказала о спасении ее из воды Артемом Здуновым

9 февраля 2018, 11:18

Эпизод произошел во время тренинга на командообразование президентского кадрового состава.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Министр экономики Татарстана Артем Здунов, недавно назначенный Премьер-министром Дагестана, во время тренингов президентского кадрового состава, организованных РАНХиГС, спас из воды сенатора Лилию Гумерову. Об этом заявила сама сенатор и подтвердил еще один участник тренинга, сообщает РБК

Лодочная гонка в рамках командообразующих мероприятий состоялась в Москве в сентябре 2017 года, в нем участвовали 50 – 60 членов программы, сказала Гумерова.

«Был такой момент, когда мы плыли в лодке, произошла разбалансировка, и мы перевернулись на финише. Артем Здунов одним из первых пришел мне на помощь, потому что я там была единственной девушкой», — рассказала сенатор.

Здунов проявил настоящий героизм и бросился на помощь, хотя серьезной опасности ситуация не представляла, прокомментировал эпизод и другой участник мероприятия, сообщает РБК.


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