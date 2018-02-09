Сенатор рассказала о спасении ее из воды Артемом Здуновым

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Министр экономики Татарстана Артем Здунов, недавно назначенный Премьер-министром Дагестана, во время тренингов президентского кадрового состава, организованных РАНХиГС, спас из воды сенатора Лилию Гумерову. Об этом заявила сама сенатор и подтвердил еще один участник тренинга, сообщает РБК.

Лодочная гонка в рамках командообразующих мероприятий состоялась в Москве в сентябре 2017 года, в нем участвовали 50 – 60 членов программы, сказала Гумерова.

«Был такой момент, когда мы плыли в лодке, произошла разбалансировка, и мы перевернулись на финише. Артем Здунов одним из первых пришел мне на помощь, потому что я там была единственной девушкой», — рассказала сенатор.

Здунов проявил настоящий героизм и бросился на помощь, хотя серьезной опасности ситуация не представляла, прокомментировал эпизод и другой участник мероприятия, сообщает РБК.