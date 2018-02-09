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Здоровье и среда, Наука и образование

Ученые нашли способ лечения алкогольной зависимости

9 февраля 2018, 11:13

Препарат тандоспирон оказался способен обращать вызванные спиртным повреждения в мозге.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Препарат тандоспирон оказался способен обращать вызванные чрезмерным употреблением алкоголя повреждения в человеческом мозге и снижать зависимость от спиртного.

Этот эффект обнаружили исследователи из австралийского Квинслендского технологического университета, передает Lenta.ru со ссылкой на MedicalXpress.

В ходе экспериментов на мышах оказалось, что благодаря антидепрессантным свойствам тандоспирона он может снижать привязанность к алкоголю, вызванную стрессом.

Кроме того, через две недели после начала приема препарата в дозировке три миллиграмма на килограмм живого веса на образовании новых нейронов перестает сказываться негативное воздействие спиртного. До этого подопытные грызуны потребляли алкоголь в течение 15 недель. 


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