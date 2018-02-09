На пассажирскую инфраструктуру Казанского региона ГЖД направят 33,5 млн рублей

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В развитие и модернизацию объектов пассажирской инфраструктуры Казанского региона Горьковской железной дороги в этом году будет вложено более 33,5 млн рублей. Это больше в 2,5 раза показателя прошлого года, сообщает пресс-служба региона ГЖД.

Запланирована модернизация 174 пассажирских платформ. Также будут обновлены таблички с названиями более 247 пассажирских платформ, дополнительно нанесены пиктограммы для лиц с ограниченными возможностями здоровья, заменены более тысячи плакатов по безопасности.

По программе капремонта пассажирских платформ на станциях Краснозаринск, Марбумкомбинат, 12-й километр, на остановочном пункте Пост Волга и вокзалов на станциях Албаба, Кукмор выделено 9,9 млн рублей.

На ремонт 37 железнодорожных объектов планируется направить более 16 млн рублей.