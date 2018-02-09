В «Лыжне России-2018» пробежали более пяти тысяч высокогорцев

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Более пяти тысяч высокогорцев приняли участие в массовом зимнем соревновании – «Лыжне России». Забег состоялся в селе Усады и стал одним из самых массовых за всю историю, пишет газета «Высокогорские вести».



В этом году дистанция составила 2018 метров. Лыжные гонки проходили в разных возрастных группах. Самым взрослым участником стал 65-летнией Гумар Гиниятов.



Самыми младшими стали ученики начальной школы, они соревновались на более короткой дистанции. Победительницей в этой категории стала Сафия Харисова, ученица Бирюлинской школы. Награду девочка получила из рук главы Высокогорского района Рустама Калимуллина.



Самым спортивным предприятием района был признан «Усадский спиртзавод». В соревнованияз приняло более трехсот человек. Сотрудники завода отметили, что спорт – главная составляющая их корпоративной культуры.



Для участников и гостей «Лыжни России» на стадионе поставили палатки и развернули полевую кухню. Каждый желающий мог согреться горячим чаем и попробовать плов от сотрудников Ледового дворца.



«Лыжня России» проходит уже в 36-й раз. Всего в Высокогорском районе прошло 22 забега, десять из которых среди детей.