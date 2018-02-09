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Экономика и финансы, Политика

Федеральные ведомства США опять закрылись из-за отсутствия бюджета

9 февраля 2018, 08:54

Сенатор Рэнд Пол в последний момент потребовал голосования по его поправке.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Федеральные ведомства Соединенных Штатов во второй раз за этот год закрылись из-за отсутствия бюджета. Об этом сообщает CNN.

Сенат не смог достичь соглашения по бюджету, несмотря на заключенную в среду сделку между республиканцами и демократами. Рассчитанное на два года соглашение должно было покончить с практикой секвестров и принятия временных бюджетов.

Однако документ допускал рост расходов на 300 млрд долларов за два года. В последний момент сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол, придерживающийся либертарианских взглядов, потребовал голосования по его поправке, ограничивающей траты нынешними лимитами, передает РИА «Новости».

Ранее федеральные ведомства прекращали работу на три дня, с 20 до 23 января, из-за проблем с одобрением Конгрессом временного бюджета. Затем финансирование было одобрено на срок до 8 февраля. 


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