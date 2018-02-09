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Экономика и финансы, Общество

В Госдуме предложили сделать земельные участки первым взносом по ипотеке

9 февраля 2018, 08:41

Инициатива направлена прежде всего на поддержку многодетных семей, которым часто не под силу внести первоначальный взнос.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Депутат Государственной Думы ФС РФ Василий Власов предложил разрешить использовать земельные участки, безвозмездно передаваемые различным категориям льготников, в качестве первого взноса при оформлении ипотеки.

Предложение парламентария поступило на рассмотрение в Министерство труда и социальной защиты РФ, передает RT.

По словам депутата, инициатива направлена прежде всего на поддержку многодетных семей, которым часто не под силу внести первоначальный взнос.

При этом Власов предполагает законодательно закрепить минимальную стоимость выделяемой льготникам земли. Кадастровая стоимость участка не должна быть меньше 1 млн рублей, уверен он.

Это его предложение вызвано тем, что нередко людям выделяют самые дешевые участки земли, на которых трудно что-либо построить из-за проблем с инфраструктурой. 


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