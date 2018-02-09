Погибшего в Сирии пилота Су-25 в последний путь проводили более 30 тыс. человек

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В Воронеже на церемонию прощания с погибшим в Сирии летчиком Романом Филиповым пришли более 30 тыс. человек, пишет газета «Известия».

Траурная церемония прошла в Доме офицеров. Около тысячи жителей Воронежа собрались у храма в ожидании отпевания, и примерно 500 человек подошли к месту захоронения. Отпевание прошло в кругу семьи.

Майора Филипова похоронили на Коминтерновском кладбище. Он погребен на Аллее Славы рядом с братской могилой военных летчиков.

Ранее на подмосковном аэродроме Чкаловский прошла церемония прощания с офицером, на которую пришло руководство Минобороны РФ, включая главу ведомства Сергея Шойгу и экс-главнокомандующего ВВС России генерала Владимира Михайлова.

Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) в районе города Серакиба в сирийской провинции Идлиб. Майор Роман Филипов успел катапультироваться. На земле он вступил в бой с боевиками и подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. За этот подвиг офицер удостоен звания Героя России посмертно.