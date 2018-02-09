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Происшествия

На Камчатке произошло землетрясение

9 февраля 2018, 08:31

Сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 4,5 балла.

 (Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение, сообщает РИА «Новости».

Первые толчки были зафиксированы рано утром девятого февраля. По данным геофизической службы РАН, землетрясение произошло на глубине 25 метров в 43 километрах южнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района.

Как позднее сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах полуострова землетрясение не ощущалось. Так же нет сведений об разрушениях и пострадавших.

 


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