На Камчатке произошло землетрясение

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение, сообщает РИА «Новости».
Первые толчки были зафиксированы рано утром девятого февраля. По данным геофизической службы РАН, землетрясение произошло на глубине 25 метров в 43 километрах южнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района.
Как позднее сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах полуострова землетрясение не ощущалось. Так же нет сведений об разрушениях и пострадавших.