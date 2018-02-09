Активистка Femen провела акцию во время посещения Порошенко бала в Вене

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Активистка движения Femen обнажила грудь перед Президентом Украины Петром Порошенко, когда тот посетил бал в столице Австрии Вене. Об этом пишет «Украинская правда».

В заявлении движения, опубликованном на его странице в Facebook’е, отмечается, что активистка Алиса Виноградова предложила собравшимся изгнать с бала «украинского шоколадного барона».

После этого девушка была задержана правоохранителями.

Акция должна была продемонстрировать недопустимость присутствия на бале «примитивного барыги и казнокрада Порошенко».