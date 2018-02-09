Алиев назвал стратегической целью азербайджанцев возвращение Еревана

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Политической и стратегической целью азербайджанцев, к которой они должны постепенно приближаться, является возвращение Еревана.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на VI съезде правящей партии «Йени Азербайджан», передает «Интерфакс».

«Ереван является нашей исторической землей, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли», – подчеркнул азербайджанский лидер.

Кроме того, Алиев перечислил исторические области расселения своего народа, о которых должны знать и представители молодежи, и зарубежные страны. Помимо существовавшего с 1747-го по 1828 год Эриванского ханства он упомянул Зангезур, бывший некоторое время частью Карабахского ханства, и Гейче, область у озера Севан.

Ранее Ильхам Алиев был выдвинут правящей партией Азербайджана кандидатом в Президенты на внеочередных выборах, которые состоятся 11 апреля.