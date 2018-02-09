Скелетонистка Никитина разочарована вердиктом CAS

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Скелетонистка Елена Никитина заявила о своем разочаровании решением выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившей апелляции 47 россиян, не приглашенных на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.

«Я надеялась, что CAS примет нашу сторону. Пока у меня нет понимания, что делать дальше, нужно посоветоваться с адвокатами. Я очень разочарована», – приводит слова спортсменки ТАСС.

При этом она заявила, что не намерена расставаться со спортом и будет выступать и в дальнейшем.

Никитина была одной из 15 россиян, которых Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на игры, несмотря на снятие с них пожизненной дисквалификации.