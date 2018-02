МОК поприветствовал решение CAS об отклонении апелляций россиян

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Международный олимпийский комитет (МОК) поприветствовал решение выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции 47 россиян, не приглашенных на стартующие сегодня зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.



«Мы приветствуем вынесенное решение, которое поддерживает борьбу с допингом и посылает ясный сигнал всем спортсменам», – говорится в заявлении МОК, размещенном в его официальном микроблоге в Twitter’е.

IOC Statement on CAS: We welcome this decision which supports the fight against doping and brings clarity for all athletes. #PyeongChang2018 #Olympics