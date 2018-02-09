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Спорт

МОК поприветствовал решение CAS об отклонении апелляций россиян

9 февраля 2018, 06:38

Международный олимпийский комитет увидел в решении Спортивного арбитражного суда «ясный сигнал всем спортсменам».
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Международный олимпийский комитет (МОК) поприветствовал решение выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции 47 россиян, не приглашенных на стартующие сегодня зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.

«Мы приветствуем вынесенное решение, которое поддерживает борьбу с допингом и посылает ясный сигнал всем спортсменам», – говорится в заявлении МОК, размещенном в его официальном микроблоге в Twitter’е.

Спортивный арбитражный суд решил, что установленный МОК механизм приглашения атлетов из РФ не может рассматриваться как санкция, заявил ранее журналистам генеральный секретарь CAS Матье Риб. 


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