В Васильеве состоится посвященное 100-летию ТАССР мероприятие

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В Васильевской кадетской школе-интернате имени Героя Советского Союза Н. Волостнова 9 февраля состоится интерактивное мероприятие «Навстречу к 100-летию ТАССР: исторические вехи, успехи и свершения», сообщает пресс-служба «Кадрового резерва».

В рамках мероприятия пройдет лекция, конкурс между командами и награждение победителей. Оно направлено на повышение интереса к истории родного края и истории Татарстана. Его проведет участник республиканского проекта «Кадровый резерв».

В программу проекта «Кадровый резерв» входят очные и дистанционные этапы обучения. За восемь лет реализации в проекте приняли участие более 12 тысяч человек. Всего было обучено около 1940 человек, из которых более 200 «резервистов» приглашены на работу в органы государственной и муниципальной власти РТ; реализовано более 60 проектов, 240 интерактивно-образовательных мероприятий, 2320 социальных акций.