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Культура

Нацмузей РТ проведет экскурсии по фондохранилищу и «закулисью» музейного пространства

9 февраля 2018, 06:13

Коллекция Нацмузея формируется уже более 120 лет и сегодня насчитывает около миллиона памятников истории и культуры.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Национальный музей Республики Татарстан подготовил уникальный проект «Открытые фонды». Любой желающий может посмотреть на жизнь музея изнутри, попасть «за кулисы» музейного пространства, сообщает пресс-служба музея.

Коллекция Нацмузея формируется уже более 120 лет и сегодня насчитывает около миллиона памятников истории и культуры. Это основная часть всего музейного наследия Татарстана. Но лишь небольшая их часть находится в экспозиционных залах, разместить там все просто невозможно. Этот проект создан для того, чтобы как можно больше людей посмотрело музейные редкости.

Проводниками в путешествии по фондохранилищу станут сотрудники музея. Они расскажут историю происхождения, быта и поступления в музейное собрание уникальных предметов. Посетитель музея сможет узнать, как формировались фонды, как правильно хранить и экспонировать тот или иной предмет, погрузится в тайну музейных хранилищ.


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