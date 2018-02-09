Президент Татарстана вручит Государственные премии РТ в области науки и техники

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Торжественная церемония вручения Государственных премий РТ в области науки и техники состоится сегодня в Казанском Кремле. Свои награды лауреаты получат из рук Президента Татарстана Рустама Минниханова, сообщается на официальном сайте Правительства республики.

Указ о присуждении госпремий Президент РТ подписал еще в середине ноября прошлого года. Всего на конкурс были представлены 12 работ. Наград удостоены пять из них – за решение актуальных и значимых проблем в различных сферах социально-экономической жизни республики и отдельных областях фундаментальной науки.

«Исследование, разработка и внедрение в клиническую практику новых микрохирургических технологий и инструментария для лечения сосудистых и коронарных заболеваний» – совместная работа ученых из Москвы и казанских производственников, в числе которых и глава Минздрава Татарстана Адель Вафин.

«Разработка и промышленное внедрение комплекса технологий для увеличения темпов отбора нефти и степени нефтеизвлечения на месторождениях Республики Татарстан» – разработка группы из восьми ученых-практиков ПАО «Татнефть».

«Инвариантно-групповые методы в теории фундаментальных полей с приложениями к теории гравитации, астрофизике и космологии» – многолетняя работа квартета ученых из КФУ.

«Полифункциональные наносистемы для инновационного развития биокатализа и биомедицинских технологий» – совместное исследование ученых сразу четырех вузов: Института органической и физической химии имени А. Е. Арбузова, Казанского института биохимии и биофизики, Казанского государственного медицинского университета и Новосибирского национального исследовательского госуниверситета.

Также Госпремии РТ удостоена работа «Родовые повреждения центральной нервной системы. Мультидисциплинарный подход, ранняя диагностика, система профилактики и поэтапной реабилитации», представленная Казанской государственной медицинской академией.