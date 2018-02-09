В Бугульме для «трудных» подростков организуют экскурсии и консультации

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В Бугульме во время обсуждения профессиональной ориентационной работы с «трудными» подростками говорили о доступности профориентационных услуг, пишет «Бугульминская газета».

Для подростков из социально опасных семей от 14 до 18 лет, воспитанников реабилитационного центра «Возрождение» и детей социального приюта «Ялкын» будут проводиться консультации, бесплатные экскурсии.

В совещании, которое прошло в Центре занятости населения, приняли участие руководители этих учреждений. Педагоги и руководители должны помочь подросткам определиться с профессией и популяризировать рабочие специальности.