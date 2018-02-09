Все новости Татарстан Россия

Официальная хроника

Рустам Минниханов откроет производственный комплекс в Лаишевском районе РТ

9 февраля 2018, 07:19

Ввод в эксплуатацию производства стерилизации одноразовых медицинских изделий состоится в первой половине дня.
Грантов для социально ориентированных НКО в РТ станет в два раза больше
Президент РТ – лаишевцам: Думаю, что ваш район и дальше будет в лидерах
У Лаишевского района гораздо больше возможностей, чем у других районов РТ – Р.Минниханов
Рустам Минниханов призвал ускорить темпы реконструкции здания «Татмедиа»
Набережночелнинская телекомпания СТВ запустила субтитры для глухих

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в запуске нового производства стерилизации одноразовых медицинских изделий. Торжественная церемония состоится в первой половине дня, сообщается на сайте Правительства РТ.

Реализация проекта АО «КМИЗ» началась в 2016 году на промышленной площадке в селе Кирби Лаишевского района республики. Два корпуса предприятия по 1,5 тыс. кв. м каждый уже построены. Третий, площадью в 6 тыс. кв. м, будет возведен в дальнейшем.

Центр представляет собой предприятие полного цикла, оснащенное современным, экологичным и безопасным оборудованием. Предприятие будет производить, стерилизовать и упаковывать термолабильные пластиковые, резиновые, металлические и электромеханические медицинские материалы, инструменты и оборудование.

Уже в 2018 году комплекс поставит в медучреждения республики высококачественные медицинские изделия на 100 млн рублей. Планируется, что ежегодный прирост производства составит в денежном выражении более 200 млн рублей и достигнет к 2020 году 1,2 млрд рублей в год.

Ожидается, что предприятие создаст более 50 новых высокопроизводительных рабочих мест. Для привлечения специалистов планируется построить 44 жилых дома. Продукция АО «КМИЗ» будет поставляться по заводским ценам в медучреждения РТ, что позволит существенно снизить затраты республики по этой статье бюджета.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter