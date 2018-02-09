По внешнеэкономическим сделкам за бизнесменов будут отчитываться уполномоченные банки

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Казанский филиал одного из крупнейших банков России – «Газпромбанк» (акционерное общество) сегодня собрал в столице Татарстана представителей бизнеса. Конференция была посвящена теме «Изменения законодательства РФ в области валютного регулирования и валютного контроля».

Явка на конференцию – 100 процентов. Представители более чем 150 татарстанских компаний и предприятий заявились на мероприятие, все прибыли в точно назначенный срок.

«Хотелось бы поблагодарить ведущие предприятия Республики Татарстан за активный интерес к мероприятиям, которые на регулярной основе проводит Газпромбанк для своих партнеров и клиентов. Очень приятно, что со многими из присутствующих участников конференции у нас уже давно сложились тесные партнерские отношения. Сегодняшняя встреча посвящена серьезным изменениям в валютном законодательстве для организаций, ведущих внешнеэкономическую деятельность», – отметил в своем приветственном слове вице-президент – управляющий филиалом Газпромбанка в Казани Марат Мухаметшин.

«Я бы сказала, что изменения революционные. Представители бизнеса давно говорили о том, что валютное регулирование довольно сложное и требует от них знаний, умений в подготовке документов. Правительство РФ, Банк России посчитали возможным сократить эту нагрузку на бизнес, перераспределив ее на уполномоченные банки», – поделилась вице-президент – начальник Департамента сопровождения валютных операций Газпромбанка Элина Лопатникова.

«Банк будет нести ответственность, во-первых, перед регулятором – ЦБ РФ, во-вторых, перед участниками внешнеэкономической деятельности. Ряд обязанностей сохраняется и на них: например, репатриация – то есть получение выручки за поставленный товар. Соответственно, правильность и корректность учета банком этих операций – это хорошая репутация наших участников, а значит и минимизация риска привлечения их к административной ответственности», – пояснила Лопатникова.

«Малый и средний бизнес вздохнут свободнее, – уверена эксперт. – Не придется тратить силы, время и средства на подготовку отчетов. Крупному бизнесу чуть сложнее: у них уже сформированы целые отделы, занимающиеся этой работой. Но со временем выгоду нововведения поймут и они».

В числе озвученных сегодня тем – информация о макроэкономической ситуации в мире и прогнозы социально-экономических процессов в стране, вопросы осуществления валютного контроля налоговыми и таможенными органами, конверсионные операции, хеджирование валютных рисков и операции с валютными облигациями.

Подробно сегодня остановились и на возможностях торгового финансирования в Газпромбанке. На эту тему пояснения давал вице-президент – начальник Департамента документарных операций и торгового финансирования Газпромбанка Александр Бирючинский.

С 2014 года Россия живет в условиях санкционных ограничений. Санкции продолжают действовать, но ситуация для попавших под ограничения российских банков по продуктам торгового финансирования меняется к лучшему, уверен эксперт. «Многие иностранные банки начинают трактовать эти санкции менее негативно. Наши возможности по финансированию импортных контрактов и поддержке клиентов становятся шире», – подчеркнул Бирючинский.

В сессиях вопросов эксперты дали исчерпывающие ответы на множество волнующих бизнесменов тем. В частности, разъяснили, как банк может помочь в проведении сделок в нескольких валютах или получить расчет в юанях на рублевый счет; предупредили об ответственности за сокрытие информации по сделкам или несоблюдение требований внешнеэкономической деятельности; озвучили и новые максимальные пороги стоимости импортных контрактов, при которых паспорт сделки не должен ставиться на учет.

«Я считаю, что такие конференции нужны. Постоянно изучать изменения в законодательстве, особенно небольшим компаниям, невозможно. Тут же выделяют самые важные моменты, которые нужно соблюсти. Такие встречи, безусловно, полезны», – выразил общую уверенность Алексей Оболочков, один из участников организованного Газпромбанком мероприятия.