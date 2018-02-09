В Менделеевске возложили цветы к бюсту Менделеева

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В 184-ю годовщину со дня рождения химика Дмитрия Менделеева в Менделеевске состоялись возложение цветов к бюсту ученого и большой тематический брейн-ринг, сообщает ИЦ «Менделеевск».

На площади ДК имени С. Гассара собралось руководство района, сотрудники предприятий и организаций, учащиеся школ, активисты ветеранского движения.

Акцию памяти предварила песня о Менделеевске, затем ведущий объявил о начале церемония возложения цветов. После этого всех участников акции пригласили в зал Дворца культуры.

В брейн-ринге приняли участие команды химзавода им. Л. Карпова, педагоги, представители третьего возраста, ученики школ № 1, 2, 3, 4, 7 и гимназии.

К участникам обратился глава района Валерий Чершинцев. Он отметил, что данные события предваряют мероприятия, которые пройдут в честь празднования 150-летия химзавода.