Большинство работников РТ считают устное предупреждение самым уместным наказанием

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Служба исследований сервиса HeadHunter выяснила, что 82 процента опрошенных работников в Татарстане считают адекватной мерой наказания устное предупреждение, сообщает пресс-служба компании.

48 процентов опрошенных сочли, что с провинившимся сотрудником необходимо провести разъяснительную беседу, 39 процентов выступили за дополнительную нагрузку, а 11 процентов отметили, что виновного нужно лишить премии.

Если проступок средней тяжести повторятся регулярно, 42 процента участников опроса предложили лишить провинившегося отпуска в желаемые даты, а 27 процентов – уволить.

Возможной причиной увольнения 71 процент опрошенных назвал тяжкий проступок на рабочем месте – критичную ошибку и даже употребление алкоголя.

51 процент выступают за прилюдное осуждение в таких случаях, больше половины высказались за выговор и лишение премии.