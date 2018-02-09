В Тетюшском районе прошел праздник ощипывания гусей

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В селе Большие Атряси Тетюшского района прошел праздник «Каз омэсе» («Ощипывание гусей»). Об этом пишет газета «Авангард».

Традиция ощипывания забитых птиц сочетает в себе и работу, и веселое времяпрепровождение. В ходе процесса поют песни, кто-то делает помазки из гусиных перьев. После того, как с гусями закончено, их тушки подвешивают к коромыслу и несут к роднику, чтобы омыть их в проточной воде: считается, что гусиное мясо только после этого становится чистым. Затем гусей пропитывают солью и специями и оставляют на морозе.

«Не перестают удивлять атрясцы – и трудиться умеют, и отдыхать. Это огромное счастье, что вам удается сохранять свои традиции и обычаи и, что самое ценное, передавать их молодому поколению», – отметила руководитель районного отделения Общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Рима Сафиуллова.

По ее словам, благодаря таким праздникам исконные традиции сохраняются на долгие годы.