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В Казанском регионе ГЖД появится новая передвижная экологическая лаборатория

9 февраля 2018, 02:10

В прошлом году экологическими лабораториями в границах ГЖД проведено более 14 тыс. исследований.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В Казанском регионе Горьковской железной дороги в этом году появится новая передвижная экологическая лаборатория. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Экологическая лаборатория предназначена для доставки сотрудников и оборудования на предприятия для проведения производственного экологического контроля и для оперативного выезда на места аварий с экологическими последствиями.

Техническое оснащение автомобиля и приборное оборудование позволяют проводить контроль выбросов от автотранспорта, загрязнения атмосферы, экспресс-анализы на местах возникновения аварийных ситуаций.

В прошлом году экологическими лабораториями в границах ГЖД проведено более 14 тыс. исследований. Эти мероприятия позволили сократить эксплуатационные затраты дороги в объеме 15 млн рублей. 


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