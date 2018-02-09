В Казанском регионе ГЖД появится новая передвижная экологическая лаборатория

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В Казанском регионе Горьковской железной дороги в этом году появится новая передвижная экологическая лаборатория. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Экологическая лаборатория предназначена для доставки сотрудников и оборудования на предприятия для проведения производственного экологического контроля и для оперативного выезда на места аварий с экологическими последствиями.

Техническое оснащение автомобиля и приборное оборудование позволяют проводить контроль выбросов от автотранспорта, загрязнения атмосферы, экспресс-анализы на местах возникновения аварийных ситуаций.

В прошлом году экологическими лабораториями в границах ГЖД проведено более 14 тыс. исследований. Эти мероприятия позволили сократить эксплуатационные затраты дороги в объеме 15 млн рублей.