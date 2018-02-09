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Экономика и финансы

В Елабуге отремонтируют пять поликлиник и построят амбулаторию

9 февраля 2018, 01:32

В ходе собраний руководство района отвечает на вопросы елабужан, а также отчитывается о социально-экономических показателях района.
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(Елабуга, 9 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году в Елабуге планируется произвести капитальный ремонт пяти городских поликлиник, построить врачебную амбулаторию в нижней части города и один ФАП в селе Старый Куклюк. Об этом рассказал глава района Геннадий Емельянов.

По его словам, за шесть лет в городе и районе отремонтировано 17 ФАПов, одна районная больница, офис врача общей практики и врачебная амбулатория. Кроме того, построены 11 медпунктов, модульно-паталогическое отделение и две врачебные амбулатории.

Кроме того, в прошлом году велась активная работа по восстановлению объектов культурного наследия. Всего благодаря финансированию из республиканского бюджета отреставрировано пять зданий на 60 млн рублей.

 


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