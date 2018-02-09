Школьники Елабуги улучшили успеваемость

(Елабуга, 9 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В первом полугодии успеваемость школьников по Елабужскому району составила 99,6 процента. Качество знаний, то есть количество учащихся, обучающихся на «четыре» и «пять», – 51,52 процента, что выше прошлогоднего показателя.

По данным Управления образования, лучшие результаты по успеваемости и положительную динамику по качеству обучения показали школа № 9, гимназии № 4 и 1, а также Староюрашская, Большешурнякская, Танаевская, Поспеловская СОШ.

В этом году в Елабуге будут открыты дополнительные пункты приема экзаменов для учащихся 9-х классов. Школьники будут сдавать экзамены в гимназии № 1, школах № 1 и 9, а учащиеся 11-х классов – в школе № 9.

В управление напомнили, что произошли значительные изменения в заданиях ЕГЭ по литературе. Так, отменилось требование обосновать выбор примера для литературного сопоставления, введена четвертая тема сочинения, полностью переработаны критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом, а максимальный балл за всю работу увеличен с 42 до 58 баллов. В этом году ЕГЭ по литературе сдают 17 школьников Елабуги.