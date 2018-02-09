В Музее естественной истории расскажут о токсичных веществах в порошке

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В Музее естественной истории РТ 11 февраля пройдет «Умное воскресенье», в рамках которого состоится лекторий и лаборатория, сообщает пресс-служба музея.

Интерактивную лекцию «Мой-Не-До-Дыр: Химия чистоты» прочитает доцент КФУ и научный журналист Аркадий Курамшин. Ученый-химик продолжает цикл лекций о химии в быту современного человека. Его новая тема посвящена разбору содержимого чистящих, гигиенических и косметических средств, с помощью которых мы следим за чистотой тела и жилища.

Химик ответит на вопросы, есть ли в современных чистящих средствах токсичные вещества, что такое «натуральные» и «природные» чистящие средства, надо ли всегда расшифровать состав на этикетках в магазине.



Для маленьких посетителей музея будет работать научное шоу «Солнечный переворот», которое пройдет в лаборатории параллельно с лекцией.