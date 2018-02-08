«Ак Барс» выиграл в Сочи

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В первом контрольном матче в ходе олимпийского антракта в чемпионате КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл в Сочи одноименный клуб, забросив победную шайбу в меньшинстве за 8 секунд до конца матча.

Нельзя не отметить возвращение в строй казанцев нападающих Андрея Попова, травмированного еще осенью, и Даниса Зарипова – он получил повреждение в январе. Оба приняли участие в этом спарринге.

Первая двадцатиминутка осталась за гостями, которые владели игровой инициативой и создали несколько хороших моментов у ворот хозяев. Голкипер гостей Эмиль Гарипов больше скучал, оставаясь без опасных бросков, но и ему иногда приходилось вступать в игру и выручать своих партнеров. Команды действовали аккуратно, что и логично: за месяц до плей-офф никто не хотел бы получить ненужную травму. Казанцы в конечном итоге воплотили свое преимущество в гол. Это Владимир Ткачев дальним броском открыл счет за 3 минуты до перерыва, отмечает клубный сайт сочинцев.

Отыграв стартовый отрезок без штрафов, команды принялись хватать удаления на ровном месте, получая по 2 минуты за нарушение численного состава и даже за подножку, совершенную вратарем сочинцев. Если «барсы» красиво разыгрывали большинство и имели минимум шансов для гола, то «леопарды» куда активнее играли при 5 на 4 и были очень близки к тому, чтобы сравнять счет. Более того, у сочинцев возникали возможности для взятия ворот и в меньшинстве, но страж ворот казанцев был надежен. Именно он позволил своей команде уйти на второй перерыв в игре при минимальном перевесе.

Впрочем, в заключительной трети матча казанцы все-таки пропустили. Хозяевам площадки снова пришлось попотеть при игре в меньшинстве, но затем сочинцы переместили игру в чужую зону и серьезно нагрузили работой голкипера. И на 48-й минуте счет стал равным благодаря усилиям номинально третьей тройки: Степан Старков разобрался в ситуации и выдал гениальный пас на Вадима Хлопотова, а тот набросил на пятак Андрею Иванову, который забил с близкого расстояния – 1:1!

Череда удалений в концовке встречи не изменила цифры на табло, но за 8 секунд до сирены бросок Альберта Яруллина сразу после выигранного вбрасывания привел к голу.

Вторая игра казанцев в Сочи состоится завтра.

ХК «Сочи» (Сочи) – «Ак Барс» (Казань). 1:2 (0:1, 0:0, 1:1).

«Ак Барс»: Гарипов. Марков – Манухов, Галиев-Ткачёв – Зарипов; Токранов – Яруллин, Глинкин – Попов – Азеведо; Батыршин – Лямкин, Лукоянов – Потапов – Глухов; Сидоров – Фаткуллин, Косов – Свитов – Бурмистров.

Шайбы забросили: Иванов (48) - Ткачёв (17), Яруллин (60). Штраф: 12-8.