Поклонская назвала любимого литературного персонажа

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Бывший прокурор Крыма, которая в настоящее время является депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», Наталья Поклонская назвала Маргариту из своего любимого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» наиболее импонирующим ей литературным персонажем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сегодня Поклонская презентовала свою книгу «Преданность вере и Отечеству». В ней собраны статьи, выступления и интервью парламентария.

Ранее Поклонская заявила, что главной целью в ее жизни является счастье.