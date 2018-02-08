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Политика

Поклонская назвала любимого литературного персонажа

8 февраля 2018, 23:42

Сегодня Поклонская презентовала свою книгу «Преданность вере и Отечеству».
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Бывший прокурор Крыма, которая в настоящее время является депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», Наталья Поклонская назвала Маргариту из своего любимого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» наиболее импонирующим ей литературным персонажем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сегодня Поклонская презентовала свою книгу «Преданность вере и Отечеству». В ней собраны статьи, выступления и интервью парламентария.

Ранее Поклонская заявила, что главной целью в ее жизни является счастье.


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