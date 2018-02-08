Татарстанские стрелки завоевали семь медалей в первый день Гран-при Кипра-2018

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Татарстанские стрелки завоевали семь медалей в первый день Гран-при Кипра, который проходит в Никосии. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-атташе Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ Ольга Камардина.

По ее словам, розыгрыш состоялся среди женщин. В ските отличились Альбина Шакирова и Алина Фазылзянова в компании с Анастасией Крахмалевой, которые разбили 348 мишеней из 375 возможных. Шакирова в индивидуальном зачете при этом показала лучший результат из спортсменок из Татарстана, в финале став шестой.

В юниорском первенстве Зиля Батыршина и Елизавета Евграфова выиграли «золото» и «бронзу». Также серебряная медаль в трапе среди юниорок досталась Татьяне Саранской. На третьем месте оказалась еще одна представительница Татарстана Полина Князева.

«Золото» в женском трапе в командном турнире добыла Екатерина Рабая, которая вместе с Людмилой Пшеничниковой и Татьяной Барсук на троих поразили 347 мишеней.