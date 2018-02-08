Все новости Татарстан Россия

Спорт

Татарстанские стрелки завоевали семь медалей в первый день Гран-при Кипра-2018

8 февраля 2018, 22:50 , Фото: Федерация пулевой и стендовой стрельбы РТ

Татарстанские стрелки завоевали семь медалей в первый день Гран-при Кипра-2018 Шакирова в индивидуальном зачете показала лучший результат из спортсменок из Татарстана, в финале став шестой.
Чемпионка России в упражнении «трап» в Казани «наелась адреналином»
Татарстанские стрелки завоевали 2 медали в заключительный день «домашнего» ЧР
Светлана Демина и Василий Мосин отправятся на чемпионат Европы по стендовой стрельбе
Три татарстанских спортсмена выступят на Кубке мира по стендовой стрельбе
Татарстанские стрелки Демина и Мосин едут на Олимпиаду-2008

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Татарстанские стрелки завоевали семь медалей в первый день Гран-при Кипра, который проходит в Никосии. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-атташе Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ Ольга Камардина.

По ее словам, розыгрыш состоялся среди женщин. В ските отличились Альбина Шакирова и Алина Фазылзянова в компании с Анастасией Крахмалевой, которые разбили 348 мишеней из 375 возможных. Шакирова в индивидуальном зачете при этом показала лучший результат из спортсменок из Татарстана, в финале став шестой.

В юниорском первенстве Зиля Батыршина и Елизавета Евграфова выиграли «золото» и «бронзу». Также серебряная медаль в трапе среди юниорок досталась Татьяне Саранской. На третьем месте оказалась еще одна представительница Татарстана Полина Князева.

«Золото» в женском трапе в командном турнире добыла Екатерина Рабая, которая вместе с Людмилой Пшеничниковой и Татьяной Барсук на троих поразили 347 мишеней.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter