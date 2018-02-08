В Казанской ратуше открылась выставка молодых художников Татарстана

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Казанской ратуше открылась выставка молодых художников «Другое время». Представить около 100 работ в разных жанрах изобразительного искусства собрались поэты столицы Татарстана.

Среди участников выставки можно найти уже громко заявивших о себе художников: Алексея Цыбисова, Alesha Art, Катерину Конюхову и Александра Маренича. Немало и юных представителей татарстанского изобразительного искусства: Анна Бозина, Дарина Ильясова, скульпторы Фаниль Валиуллин, Илемби Осипова и многие другие.

«Другое время» – заявка художников нового поколения о своем видении искусства. Поскольку вечер открытия задуман как «встреча молодых» и «для молодых», формат презентации выбран нетрадиционный. Выставка открылась не с официальных речей. Первыми взяли слово казанские поэты. Они взбирались на лестницу-стремянку у одной из картин, чтобы прочесть свои стихи, тем самым привлекая внимание и к работе художника, и к факту единения всех видов искусств. По очереди поэтическое слово брали Айрат Бик-Булатов, Игорь Тишин, Полина Пантелеймонова и многие другие.

Ощущение того, что находишься не в галерее, а на молодежной вечеринке, добавляла музыка от этно-рок-исполнителя Радифа Кашапова и ди-джея Вани Лимба.

Историк и писатель Юрий Круглов заявил, что данная экспозиция говорит о том, что выставка – «своеобразный гимн современному видению мира».

«Художники не заинтересованы в социуме. Они не ждут одобрения, а смело заявляют о себе и пишут для себя. При этом они созидательны, и это вызывает во мне только уважение», – сказал он корреспонденту ИА «Татар-информ».

Художник-наивист Альфрид Шаймарданов тоже пришел посмотреть на творчество «будущих конкурентов», как он выразился.

«Я очень рад за ребят и желаю им всяческих успехов. По себе знаю, как тяжело пробиться молодым, найти свой путь. Вернее, они его уже нашли, теперь необходима поддержка», – уверен он.

Татарстанский художник с мировым именем также вспомнил, что именно в здании Казанской ратуши в 1994 году, когда она была еще Домом офицеров, прошла его первая выставка в Казани, где его заметили и поддержали.

Владелица галереи «Окно» Диляра Байчурина отметила, что критерием отбора участников экспозиции был не только возраст до 30 лет.

«Мы обратились за рекомендациями к преподавателям ребят. Также консультировались с искусствоведами. На самом деле, мы старались дать шанс всем. Наша выставка – больше социальный проект. Мы помогаем начинающим выставляться и тем самым продвигать себя, свое имя. Даем шанс пообщаться с коллегами значительно старше, с искусствоведами, которые могут дать много полезных советов. И, наконец, у ребят есть возможность продать работы, а это важно для их самооценки и дальнейшего развития. Ведь ни для кого не секрет, что расходные материалы художника требуют денег, порой немалых», – сказала она.

Выставка продлится до 1 апреля, вход на нее свободный.