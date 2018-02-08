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Казанская команда «Чикаго» завоевала гран-при фестиваля КВН РТ

8 февраля 2018, 22:25

В фестивале приняли участие 77 коллективов со всего Татарстана.
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В Казани состоялся ежегодный фестиваль КВН РТ, гран-при в котором завоевала казанская команда «Чикаго», сообщает пресс-служба клуба.

В фестивале приняли участие 77 коллективов со всего Татарстана. По итогам игры первое место заняла команда из Елабуги «Система зажигания», вторую строчку – команда веселых и находчивых из Бугульмы «Моя команда», третье место – «Марат» из Набережных Челнов.

Кубок чемпионата КВН РТ завоевала сборная Сабов из Сабинского района. Лучшей актрисой стала Диана Магсумова из команды «Марат», лучшим актером – Лев Максимов из «Чикаго» (Казань). В номинации «Открытие года» победила команда «Стереодинамики» из Набережных Челнов.
 


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