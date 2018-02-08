Собчак за шесть лет заработала более 404 млн рублей

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Работа на радио, телевидении и в издательстве принесла журналистке и ведущей Ксении Собчак 404 млн 805 тыс. рублей в течение шести лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦИК РФ.

Кроме деятельности на «Серебряном дожде», «Дожде» и в «Глобал Медиа Групп», доходы Собчак составили вклады и ценные бумаги, бизнес, а также продажа имущества, гонорары и призовые выплаты. Всего за ней числится 28 счетов и вкладов в банках.

По данным Центризбиркома, Собчак владеет участком и домом в Подмосковье, двумя квартирами в Москве и одной в Санкт-Петербурге, а также семью помещениями в Северной столице и ценными бумагами на сумму около 1,5 млн рублей. Она водит Bentley Continental.

Сегодня Собчак стала официальным кандидатом в Президенты РФ. Ненависть россиян к себе она объяснила тем, что родилась с серебряной ложкой во рту.