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Казанский медколледж присоединился к акции «Молодежь молодежи о выборах»

8 февраля 2018, 23:52

Мероприятие пройдет в формате интерактивной лекции для обучающихся первого курса медицинского колледжа, достигших 18-летнего возраста.
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В рамках республиканской акции «Молодежь молодежи о выборах» 9 февраля в Казанском медицинском колледже состоится образовательный лекторий на тему предстоящих выборов Президента РФ, сообщает пресс-служба колледжа.

Мероприятие пройдет в формате интерактивной лекции для обучающихся первого курса медицинского колледжа, достигших 18-летнего возраста.

В лектории примут участие председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов, президент Лиги студентов Элькин Искендеров, представители Министерства здравоохранения РТ.

Акция «Молодежь молодежи о выборах» стартовала на площадках вузов и ссузов республики 18 декабря – в день официального объявления о начале избирательной кампании – и продлится до дня голосования.


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