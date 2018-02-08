Казанский медколледж присоединился к акции «Молодежь молодежи о выборах»

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В рамках республиканской акции «Молодежь молодежи о выборах» 9 февраля в Казанском медицинском колледже состоится образовательный лекторий на тему предстоящих выборов Президента РФ, сообщает пресс-служба колледжа.
Мероприятие пройдет в формате интерактивной лекции для обучающихся первого курса медицинского колледжа, достигших 18-летнего возраста.
В лектории примут участие председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов, президент Лиги студентов Элькин Искендеров, представители Министерства здравоохранения РТ.
Акция «Молодежь молодежи о выборах» стартовала на площадках вузов и ссузов республики 18 декабря – в день официального объявления о начале избирательной кампании – и продлится до дня голосования.