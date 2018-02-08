Студенты-киберспортсмены Татарстана выявят сильнейшего на турнире в Казани

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Студенты-геймеры со всего Татарстана сразятся между собой на турнире по киберспорту. Мероприятие пройдет 10 февраля в 12.00 на площадке творческого пространства «Маяковский». Его организует студенческий штаб сторонников Владимира Путина.

По словам организаторов, этот турнир станет первым в рамках серии студенческих игр «Кубок лидера». Его победители будут приглашены на финал турнира Кубка в Москву.

«Кубок лидера» – всероссийские студенческие игры, инициированные Студенческими штабами сторонников Путина и движением Putin Team. С 25 января по 11 февраля соревнования «Кубка лидера» пройдут более чем в 40 регионах России.