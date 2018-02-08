Кадастровая палата РТ: Учесть в кадастре дом без сведений в ЕГРН можно без техплана

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Учесть в кадастре объекты капитального строительства, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), можно без техплана, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по РТ.

Ежегодно в ведомство обращаются татарстанцы, у которых права на дом, здание или сооружение возникли еще несколько десятилетий назад и если были оформлены, то в соответствии с действующим тогда законодательством.

«Как правило, права на такие объекты регистрировались БТИ, и сведений о них нет в Едином государственном реестре недвижимости. Отсутствие сведений в госреестре препятствует осуществлению сделок с недвижимостью и уплате налогов, поскольку данные о таких объектах не всегда есть в налоговых органах», – пояснила замдиректора Кадастровой палаты по РТ Юлия Шпалитова.

Основанием для кадастрового учета могут служить правоустанавливающие документы. Например, договор купли-продажи, свидетельство о вступлении в наследство или техпаспорт, подготовленный до 1 января 2013 года. В документах-основаниях должны быть указаны основные характеристики: адрес, площадь и вид объекта.