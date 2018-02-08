«Татарстан почтасы»: Около 70 процентов отделений почтовой связи в селах нерентабельны

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Около 70 процентов отделений почтовой связи в селах Татарстана нерентабельны. При этом их сеть не сокращается. Об этом сообщила сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам заместитель директора Управления федеральной почтовой связи «Татарстан почтасы» Светлана Гришина.

На заседании депутаты рассмотрели вопрос о деятельности редакций газет «Ватаным Татарстан» и «Республика Татарстан».

Главный редактор «Ватаным Татарстан» Минназыйм Сепперов рассказал, что в Атнинском районе республики подписка на газету снизилась в два раза. По его мнению, одна из причин этого – проблема с почтальонами.

«Провели встречу в Атнинском районе. Вопрос, который задавали наши читатели, был такой: “Когда же у нас будет свой почтальон?” Раньше в деревнях один дом выписывал по четыре – пять изданий. Районную газету, которая выходит раз в неделю, решили тоже не выписывать, потому что до них она доходит лишь к концу недели, когда все новости бывают устаревшими. Если бы такая ситуация была только в Атнинском районе, можно было бы найти выход. Но это уже становится нормой по всей республике. Нам предстоит как-то решить этот вопрос», – подчеркнул он.

Очень много жалоб на работу почтовых отделений, добавил председатель Комитета ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев.

«В Татарстане огромная сеть отделений почтовой связи: 8,5 тыс. работников ежедневно задействованы в этой сфере. Проблемы, безусловно, есть. Мы их отрабатываем с агентством “Татмедиа”», – ответила Светлана Гришина.

Она заметила, что Татарстан удерживает лидирующие позиции в России по насыщенности тиражами. «Если в целом периодические печатные издания сдали свои позиции, то в республике ситуация иная», – заявила замдиректора «Татарстан почтасы».

«Что касается работы почтальонов, то это та категория наших сотрудников, которых достаточно сложно подобрать, потому что есть возрастной ценз. В сельской местности пенсионеры не смогут совершать походы между населенными пунктами. В связи с чем и зарплата 7 тыс. рублей, потому что они работают не на полную ставку. В мелких населенных пунктах отделения работают три – четыре раза в неделю. Подбор сотрудников ведется совместно с муниципальными образованиями, руководителями сельских поселений», – пояснила Гришина.

В селах проживает достаточно большое количество людей старшего поколения, которые привыкли к печатным газетам и читают их, отметил Разиль Валеев.

Главный редактор газеты «Республика Татарстан» Александр Латышев согласился с тем, что необходимо заняться решением проблемы своевременной доставки изданий в районах республики. «Сайты газет необходимо развивать, это будущее печатных СМИ. Но пока печатные версии существуют, проблему своевременной доставки газет надо решать. Человек платит довольно серьезные деньги. На каждый случай Почта России должна реагировать», – считает он.

«Мы не совсем правильно поступаем с традиционными печатными изданиями. Мы часто слышим, что печатных газет скоро не будет. Зачем так говорить? Если больному человеку повторять, что он умрет, то он будет жить с такими мыслями. Надо помочь газетам, чтобы они долго жили», – резюмировал Разиль Валеев.