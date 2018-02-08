Эксперт: «Кванториумы» в Татарстане – это инновационное образование с дорогой «начинкой»

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Доступным инновационным образованием с дорогой «начинкой» назвал детские технопарки «Кванториум» в Татарстане директор альметьевского технопарка Рамиль Закиров на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

На сегодняшний день в Татарстане работают три технопарка «Кванториум» – в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. Первый детский технопарк в республике открылся на базе IT-парка в Набережных Челнах в декабре 2015 года при участии ПАО «КАМАЗ». В нем обучается 460 воспитанников, еще около 1300 ребят охвачены различными образовательными программами, проводимыми по 13 направлениям.

«Есть определенная норма по загрузке "Кванториумов". Норма у Нижнекамска – 1000 человек, в Альметьевске – 1020. Это целевая аудитория, которую мы обязаны обучить бесплатно. Остальные ребята обучаются платно. Но, при этом действуют льготы: для многодетных семей в размере 50 процентов от полной стоимости обучения, а для неполных семей бесплатное обучение. Сумма составляет в районе 260 руб в месяц», – сообщил Рамиль Закиров.

Эксперт считает, что обучение в «Кванториумах» является доступным дополнительным образованием. Центры детского творчества заинтересованы в первую очередь в обучении талантливых детей.

Создание сети детских технопарков в России является стратегической инициативой Президента Владимира Путина. В мае 2015 года наблюдательным советом во главе с Путиным было одобрено предложение Агентства стратегических инициатив «Новая модель системы дополнительного образования детей». Концепция новой модели дополнительного образования детей состоит в объединении усилий науки, бизнеса и государства на основе принципов государственно-частного партнерства для формирования системы углубленного научно-технического образования детей.

«Все дети талантливы. Вопрос только в том, чтобы раскрыть эти таланты. Сейчас создаются детские технопарки по всей стране. В чем смысл и конечная цель? Вести ребят от школы до высшей школы, а потом до трудоустройства в России. Важно, чтобы серия подобных учреждений возникала по всей стране», – заявил Владимир Путин.

По мнению Президента, развитие сети детских технопарков не только сыграет важную профориентационную роль, но и даст детям равные возможности для жизненного старта, а также обеспечит востребованность знаний и навыков в российских компаниях. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что к работе по развитию детских технопарков должны подключиться бизнес, университеты, исследовательские институты.

