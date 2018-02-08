(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Летчики Росгвардии Татарстана почтили память погибшего в Сирии пилота Романа Филипова, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-служба Росгвардии РТ.

«Сотрудники казанского авиаотряда выражают соболезнование родным и близким майор Филиппова. Его подвиг для всех нас стал ярким примером офицерского мужества и отваги», - отметил командир АОСН Управления Росгвардии по Республике Татарстан подполковник полиции Фаиль Загидуллин.

На информационном стенде в здании, где базируется татарстанский авиаполк, разместили информацию о героическом поступке майора Филипова.

В память о герое была объявлена минута молчания.

Все без исключения офицеры-летчики приняли решение оказать семье погибшего денежную помощь.