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Роспотребнадзор обнаружил и арестовал 795 кг мяса без документов на прилавках Татарстана

8 февраля 2018, 19:23

На недобросовестных продавцов было наложено более 300 тысяч рублей штрафов.
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). С августа 2017 года по настоящее время специалисты Роспотребнадзора обнаружили и изъяли на прилавках Татарстана 795 кг мяса и мясной продукции без документов, подтверждающих его происхождение и качество. На недобросовестных продавцов было наложено более 300 тысяч рублей штрафов.

Представители надзорного органа проверили 404 торговые точки на территории республики, в том числе и ярмарки выходного дня, расположенные у дороги частные витрины. На 33 точках продаж были найдены нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.


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