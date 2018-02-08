Роспотребнадзор обнаружил и арестовал 795 кг мяса без документов на прилавках Татарстана

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). С августа 2017 года по настоящее время специалисты Роспотребнадзора обнаружили и изъяли на прилавках Татарстана 795 кг мяса и мясной продукции без документов, подтверждающих его происхождение и качество. На недобросовестных продавцов было наложено более 300 тысяч рублей штрафов.

Представители надзорного органа проверили 404 торговые точки на территории республики, в том числе и ярмарки выходного дня, расположенные у дороги частные витрины. На 33 точках продаж были найдены нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.