В Воронеже похоронили погибшего в Сирии летчика Филипова

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Погибшего в Сирии летчика Романа Филипова с воинскими почестями похоронили в родном Воронеже на Аллее Славы Коминтерновского кладбища. Гроб с телом героически погибшего майора опустили в землю под три ружейных залпа, сообщает ТАСС.

По данным агентства, проводить земляка в последний путь на кладбище пришли около 2 тыс. человек. На прошедшей ранее панихиде в Доме офицеров с летчиком простились более 30 тыс. горожан. Отпевание проходило в семейном кругу.

Российский штурмовик Су-25 боевиками был сбит в сирийском Идлибе 3 февраля. Пилот штурмовика успел катапультироваться и позже погиб в бою, подорвав себя гранатой в окружении боевиков. За это майор Роман Филипов удостоен звания Героя России посмертно.