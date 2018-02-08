В КФУ откроется выставка в честь венгерского реформатора Иштвана Сечини

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В Институте международных отношений, истории и востоковедения К(П)ФУ 9 февраля откроется выставка, посвященная венгерскому реформатору Иштвану Сечини. В качестве почетного гостя на церемонию открытия приглашен генконсул Венгрии в Казани Адам Штифтер, сообщает пресс-служба вуза.
Вниманию зрителя будет представлена подборка архивных фотографий, рассказывающая о жизни выдающегося государственного деятеля, а также об уникальном архитектурном сооружении – Парламенте Венгрии, который, по общему признанию, является самым красивым по архитектуре парламентским зданием в Европе.