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Культура

В КФУ откроется выставка в честь венгерского реформатора Иштвана Сечини

8 февраля 2018, 23:21

В качестве почетного гостя на церемонию открытия приглашен генконсул Венгрии в Казани Адам Штифтер.
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В Институте международных отношений, истории и востоковедения К(П)ФУ 9 февраля откроется выставка, посвященная венгерскому реформатору Иштвану Сечини. В качестве почетного гостя на церемонию открытия приглашен генконсул Венгрии в Казани Адам Штифтер, сообщает пресс-служба вуза.

Вниманию зрителя будет представлена подборка архивных фотографий, рассказывающая о жизни выдающегося государственного деятеля, а также об уникальном архитектурном сооружении – Парламенте Венгрии, который, по общему признанию, является самым красивым по архитектуре парламентским зданием в Европе.


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